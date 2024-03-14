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Лига чемпионов

14 марта, 09:25

Облак — о серии пенальти в матче с «Интером»: «Если бьют идеально, удар невозможно отразить»

Виктория Кравченко
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Голкипер «Атлетико» Ян Облак отреагировал на победу над «Интером» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Мадридский клуб оказался сильнее в серии послематчевых пенальти (2:1, 3:2). Облак отразил два удара.

«В серии пенальти всегда есть доля везения, потому что ты как голкипер должен выбрать правильный угол. Ты должен отбить мяч, но, если игрок исполнит идеально, отразить удар будет невозможно», — цитирует игрока официальный сайт УЕФА.

«Атлетико» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. Жеребьевка состоится 15 марта. Первые матчи этой стадии пройдут 9-10 апреля.

Ян Облак
ФК Атлетико
ФК Интер (Интернационале)
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