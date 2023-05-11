Голы Винисиуса, де Брейне, Джеко и Мхитаряна претендуют на звание лучшего за неделю в Лиге чемпионов

Пресс-служба УЕФА объявила старт голосование на звание автора лучшего гола недели в Лиге чемпионов. В число номинантов вошли мячи, забитые Винисиусом Жуниором («Реал»), Кевином де Брейне («Манчестер Сити»), Эдином Джеко («Интер») и Генрихом Мхитаряном («Интер»). На этой неделе состоялись первые матчи 1/2 финала Лиги чемпионов. «Реал» сыграл вничью с «Манчестер Сити» (1:1), а «Интер» победил «Милан» (2:0). Лучший гол недели будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.