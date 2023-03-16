Бензема, Холанн, Чалханоглу и Осимхен претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Пресс-служба УЕФА опубликовала список претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. На почетное звание претендуют Карим Бензема («Реал»), Эрлин Холанн («Манчестер Сити»), Хакан Чалханоглу («Интер») и Виктор Осимхен («Наполи»). На этой неделе состоялись первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. «Манчестер Сити» разгромил «Лейпциг» (7:0), «Интер» сыграл вничью с «Порту» (0:0), «Реал» переиграл «Ливерпуль» (1:0), «Наполи» выиграл у «Айнтрахта» (3:0). Лучший игрок недели будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.