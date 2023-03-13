Один из футболистов «ПСЖ» провел всю ночь в клубе за два дня до игры с «Баварией»

Один из игроков «ПСЖ» нарушил спортивный режим за несколько суток до ответного матча с «Баварией» (0:2) в 1/8 финала Лиги чемпионов, утверждает журналист Ромен Молина.

Неназванный футболист за два дня до встречи отдыхал в ночном клубе до 6 утра. Отмечается, что он в итоге вышел в стартовом составе парижан на игру.

После поражения в ответной встрече «ПСЖ» вылетел из Лиги чемпионов. Для парижан это уже второй подряд вылет в 1/8 финала турнира. В прошлом сезоне команда на этой же стадии уступила мадридскому «Реалу» (1:0, 1:3).