Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» поделился мнением об игре полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии против «Аякса» в Лиге чемпионов (4:2), где он отметился голом с пенальти.

«Как можно не смотреть на игру такого замечательного футболиста? Я, конечно, восхищаюсь его игрой. Я в шоке, как его упустили. Он футболист топ-уровня во всех компонентах: и игровых, и скоростных, и единоборства не проигрывает. Одним словом, молодец», — сказала Смородская корреспонденту «СЭ» Алексею Сардаряну.

12 октября 21-летний Хвича реализовал пенальти на 62-й минуте матча Лиги чемпионов с «Аяксом». Также грузинский хавбек отдал результативную передачу на форварда Джакомо Распадори на 16-й минуте встречи.