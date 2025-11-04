«Олимпиакос» и ПСВ встречаются в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 4 ноября. Матч на стадионе «Георгиос Караискакис» в Пирее (Греция) начнется в 23.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. Общий этап. 4-й тур.

04 ноября, 23:00. Georgios Karaiskakis (Пирей)

В прямом эфире игру в Пирее показывает онлайн-платформа «Okko Спорт», контент которой доступен по подписке. Стриминговый сервис организует перекличку лучших моментов вечерних встреч Лиги чемпионов — в одном окне с 23.00 мск.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игрового вечера Лиги чемпионов. Ключевые события и результат игры «Олимпиакос» — ПСВ можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

В предыдущем туре общего этапа «Олимпиакос» уступил «Барселоне» (1:6), а ПСВ обыграл «Наполи» (6:2).