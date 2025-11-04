4 ноября, 20:10
«Олимпиакос» и ПСВ встречаются в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 4 ноября. Матч на стадионе «Георгиос Караискакис» в Пирее (Греция) начнется в 23.00 по московскому времени.
В прямом эфире игру в Пирее показывает онлайн-платформа «Okko Спорт», контент которой доступен по подписке. Стриминговый сервис организует перекличку лучших моментов вечерних встреч Лиги чемпионов — в одном окне с 23.00 мск.
«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игрового вечера Лиги чемпионов. Ключевые события и результат игры «Олимпиакос» — ПСВ можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.
В предыдущем туре общего этапа «Олимпиакос» уступил «Барселоне» (1:6), а ПСВ обыграл «Наполи» (6:2).
>ИНСАЙДЫ НА СПОРТ
'Приветствуем!! Кому нужна помощь в ставках? Есть Источник по Сливным Матчам! 100% Инсайды! Связь с нами; Форум - foot.forumes.ru Почта - stav4ik@list.ru (Кто ставит ставки пишите, в Интернете такой информации не найти)
04.11.2025