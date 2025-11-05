«Олимпиакос» сыграл вничью с ПСВ в Лиге чемпионов

«Олимпиакос» и ПСВ сыграли вничью в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 1:1.

У хозяев поля гол забил Желсон Мартинш на 17-й минуте. Рикардо Пепи сравнял счет на 90+3-й минуте.

Нидерландский клуб идет на 17 месте в турнирной таблице с 5 очками, греческая команда располагается на 31 строчке с 2 баллами.

Следующий матч в Лиге чемпионов «Олимпиакос» проведет с «Реалом» 26 ноября, ПСВ сыграет с «Ливерпулем» в этот же день.