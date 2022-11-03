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Лига чемпионов

Сегодня, 06:18

Жиру — о выходе «Милана» в плей-офф Лиги чемпионов: «Все получилось просто фантастически»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Форвард «Милана» Оливье Жиру прокомментировал победу над «Зальцбургом» (4:0) в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов. В этой встрече француз оформил дубль и сделал две голевые передачи.

«Сейчас порадуемся, но будем в этом сдержанны. И затем посмотрим на результаты жеребьевки. На глазах у наших болельщиков все получилось просто фантастически. Мне хотелось забить, ведь какое-то время этого сделать не удавалось, так что это хорошо для уверенности в своих силах», — цитирует пресс-служба УЕФА Жиру.

Благодаря победе «Милан» занял второе место в группе и пробился в плей-офф Лиги чемпионов. «Зальцбург» с третьего места попал в Лигу Европы.

Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2035730--milan-vs-salzburg/
Оливье Жиру
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Милан
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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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