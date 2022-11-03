Жиру — о выходе «Милана» в плей-офф Лиги чемпионов: «Все получилось просто фантастически»

Форвард «Милана» Оливье Жиру прокомментировал победу над «Зальцбургом» (4:0) в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов. В этой встрече француз оформил дубль и сделал две голевые передачи.

«Сейчас порадуемся, но будем в этом сдержанны. И затем посмотрим на результаты жеребьевки. На глазах у наших болельщиков все получилось просто фантастически. Мне хотелось забить, ведь какое-то время этого сделать не удавалось, так что это хорошо для уверенности в своих силах», — цитирует пресс-служба УЕФА Жиру.

Благодаря победе «Милан» занял второе место в группе и пробился в плей-офф Лиги чемпионов. «Зальцбург» с третьего места попал в Лигу Европы.