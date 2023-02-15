Оливер Кан: «Мы увидели, что может сделать Мбаппе. Повезло, что «Бавария» не пропустила»

Председатель правления «Баварии» Оливер Кан прокомментировал победу команды над «ПСЖ» (1:0) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«В матчах такого уровня все может решиться из-за сотой доли секунды, миллиметров и малейшей ошибки. Мы создали отличную ситуацию перед ответным матчем и увидели, на что способна наша команда. Но работа еще не окончена. «ПСЖ» будет лучше готов ко второй игре. Во втором тайме мы увидели, что может сделать этот абсолютно исключительный игрок Мбаппе. Он способен не только завести фанатов, но и команду. Нам немного повезло, что мы не пропустили», — приводит слова Кана Bayern & Germany.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Баварией» пройдет 8 марта на «Альянц-Арене». Начало — в 23.00 по московскому времени.