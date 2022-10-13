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Лига чемпионов

Сегодня, 02:40

Онана — о ничьей с «Барселоной»: «Пусть и не победа, но очко — важное»

Евгений Козинов
Корреспондент
Андре Онана.
Фото Global Look Press

Вратарь «Интера» Андре Онана прокомментировал ничью с «Барселоной» (3:3) в матче 4-го тура Лиги чемпионов.

«Пусть и не победа, но очко — важное. Мы дважды вели в счете, но так и не сумели увезти домой все три очка. Довольны проделанной работой. В обороне я старался вести за собой, поддерживая защитников и всю команду в целом. Я удовлетворен, так как мы показали отличную игру и, на мой взгляд, заслуживали победы», — цитирует пресс-служба УЕФА Онана.

После четырех туров «Интер» идет на втором месте в своей группе, набрав 7 очков, а «Барселона» — на третьем с 4 очками.

Андре Онана
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Лига чемпионов УЕФА
ФК Барселона
ФК Интер (Интернационале)
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