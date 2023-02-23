Онана считает, что «Интер» может выиграть Лигу чемпионов

Голкипер «Интера» Андре Онана после победы над «Порту» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов отметил, что его команда может выиграть турнир.

«Я всегда стараюсь быть готовым. У «Порту» отличная команда, но мы должны быть сосредоточены только на себе и демонстрировать, что мы сильнее на поле. Индзаги сказал, что мы можем выиграть Лигу чемпионов? Я тоже так думаю. Мы выбили «Барселону», и я первый, кто думает, что мы можем выиграть кубок», — цитирует пресс-служба УЕФА Онана.

Ответная игра состоится 14 марта в Португалии. Начало встречи — в 23.00 по московскому времени.