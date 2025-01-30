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Сегодня, 01:44

«Ман Сити» сыграет с «Баварией» или «Реалом», «ПСЖ» может попасть на «Монако»: определена сетка стыковых матчей Лиги чемпионов

Игнат Заздравин
Корреспондент
Фото Reuters
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В Лиге чемпионов-2024/25 прошел заключительный, 8-й тур общего этапа.

Восемь команд вышли напрямую в 1/8 финала турнира: «Ливерпуль», «Барселона», «Арсенал», «Интер», «Атлетико», «Байер», «Лилль» и «Астон Вилла».

Команды, занявшие с 9-го по 24-е места сыграют в стыковых матчах за выход в 1/8 финала. При этом уже известны пары потенциальных соперников с учетом результатов общего этапа.

«Манчестер Сити» на первой стадии плей-офф встретится с «Баварией» или «Реалом». «ПСЖ» может сыграть с «Монако», а «Ювентус» — с «Миланом».

Жеребьевка стыковых матчей Лиги чемпионов состоится 31 января. Первые матчи пройдут 11-12 февраля, ответные — 18-19 февраля.

Подробнее о принципах формирования сетки плей-офф, датах жеребьевок и матчей — в нашем материале.

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