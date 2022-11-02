Определились 14 из 16 участников плей-офф Лиги чемпионов

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1 ноября прошли заключительные матчи группового турнира Лиги чемпионов в группах A-D, после которых определились 14 из 16 участников плей-офф.
В 1/8 финала Лиги чемпионов вышли «Наполи», «Ливерпуль», «Порту», «Брюгге», «Бавария», «Интер», «Тоттенхэм», «Айнтрахт», «Челси», «Реал», «Манчестер Сити», «Боруссия Д», «ПСЖ» и «Бенфика».
На последние две путевки в плей-офф претендуют «Милан» и «Зальцбург», а также «Лейпциг» и «Шахтер».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования