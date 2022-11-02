Определились 14 из 16 участников плей-офф Лиги чемпионов

1 ноября прошли заключительные матчи группового турнира Лиги чемпионов в группах A-D, после которых определились 14 из 16 участников плей-офф.

В 1/8 финала Лиги чемпионов вышли «Наполи», «Ливерпуль», «Порту», «Брюгге», «Бавария», «Интер», «Тоттенхэм», «Айнтрахт», «Челси», «Реал», «Манчестер Сити», «Боруссия Д», «ПСЖ» и «Бенфика».

На последние две путевки в плей-офф претендуют «Милан» и «Зальцбург», а также «Лейпциг» и «Шахтер».