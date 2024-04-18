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Сегодня, 00:56

Определились все полуфиналисты Лиги чемпионов

Евгений Козинов
Корреспондент
Мяч Лиги чемпионов.
Фото AFP
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В среду, 17 апреля, состоялись заключительные ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов. По их итогам определились полуфинальные пары турнира.

«Реал» в серии пенальти обыграл «Манчестер Сити» (1:1, пен. — 4:3), а «Бавария» выиграла у «Арсенала» (1:0).

Таким образом, в 1/2 финала дортмундская «Боруссия» встретится с «ПСЖ», а «Бавария» встретится с «Реалом». Первые матчи этой стадии пройдут 30 апреля и 1 мая, ответные — 7 и 8 мая. Финальный матч запланирован на 1 июня на «Уэмбли» в Лондоне.

Гарри Кейн, Эрлинг Холанн и&nbsp;Джуд Беллингем. «Манчестер Сити» — «Реал»: дополнительное время. «Бавария» прошла «Арсенал». Онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов

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ФК Бавария
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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