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Лига чемпионов

Сегодня, 00:48

Определились все участники 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов

Евгений Козинов
Корреспондент
Логотип Лиги чемпионов.
Фото AFP
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В среду состоялись ответные матчи 1-го отборочного раунда Лиги чемпионов, по итогам которых определились все 24 участника второго раунда квалификации.

Пары 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов:

«Арис» (Кипр) — БАТЭ (Белоруссия);

«Жальгирис» (Литва) — «Галатасарай» (Турция);

«Ракув» (Польша) — «Карабах» (Азербайджан);

«Шериф» (Молдавия) — «Маккаби Х» (Израиль);

«Динамо Зг» (Хорватия) — «Астана» (Казахстан);

«Лудогорец» (Болгария) — «Олимпия» (Словения);

«Клаксвик» (Фарерские острова) — «Хеккен» (Швеция);

«Брейдалбик» (Исландия) — «Копенгаген» (Дания);

«Зриньски» (Босния) — «Слован» (Словакия);

ХИК (Финляндия) — «Мольде» (Норвегия);

«Днепр-1» (Украина) — «Панатинаикос» (Греция);

«Серветт» (Швейцария) — «Генк» (Бельгия).

Первые матчи пройдут 25-26 июля, а ответные — 1-2 августа.

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