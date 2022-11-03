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Лига чемпионов

Сегодня, 00:55

Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов-2022/23

Иван Торопцев
Корреспондент
Кубок Лиги чемпионов.
Фото AFP
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Стали известны все участники плей-офф Лиги чемпионов-2022/23.

По итогам групповой стадии в 1/8 финала турнира вышли «Наполи», «Ливерпуль», «Порту», «Брюгге», «Бавария», «Интер», «Тоттенхэм», «Айнтрахт», «Челси», «Милан», «Реал», «Лейпциг», «Манчестер Сити», «Боруссия» (Дортмунд), «ПСЖ» и «Бенфика».

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 7 ноября в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария). Команды будут разделены на две корзины. В каждой из них будет по 8 клубов.

В корзине сеяных окажутся те, кто занял первые места в своих группах, в корзине несеяных — те, кто стал вторыми. Сеяные клубы проведут первые матчи на выезде, а ответные — на своем поле.

В 1/8 финала не смогут встретиться команды из одной страны, а также те клубы, которые играли в одной группе в этом сезоне.

Корзины жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов:

Сеяные: «Наполи», «Порту», «Бавария», «Тоттенхэм», «Челси», «Реал», «Манчестер Сити», «Бенфика».

Несеяные: «Ливерпуль», «Брюгге», «Интер», «Айнтрахт», «Милан», «Лейпциг», «Боруссия» (Дортмунд), «ПСЖ».

Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут с 14 по 15 и с 21 по 22 февраля 2023 года. Ответные игры состоятся с 7 по 8 и с 14 по 15 марта.

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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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