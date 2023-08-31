Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 00:19

Определился состав корзин жеребьевки Лиги чемпионов

Евгений Козинов
Корреспондент
Жеребьевка Лиги чемпионов.
Фото Reuters
Telegram Дзен

В среду, 30 августа, состоялись заключительные матчи отборочного турнира Лиги чемпионов и стали известны все участники групповой стадии.

Жеребьевка групп пройдет в Монако в четверг, 31 августа. Все команды разделены на четыре корзины.

Корзина 1: «Манчестер Сити», «Севилья», «Барселона», «Наполи», «Бавария», «ПСЖ», «Бенфика», «Фейеноорд».

Корзина 2: «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Интер», «Боруссия Д», «Атлетико», «Лейпциг», «Порту», «Арсенал».

Корзина 3: «Шахтер», «Зальцбург», «Милан», «Брага», ПСВ, «Лацио», «Црвена Звезда», «Копенгаген».

Корзина 4: «Янг Бойз», «Реал Сосьедад», «Галатасарай», «Селтик», «Ньюкасл», «Унион», «Антверпен», «Ланс».

Начало церемонии жеребьевки в 19.00 по московскому времени.

Логотип Лиги чемпионов. Стали известны все участники группового турнира Лиги чемпионов
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Обсудить
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Соболенко снова стала жертвой политического хейта. Ей не пожала руку бельгийка
Как ЦСКА будет играть без топ-вратаря? Кем можно заменить Федотова?
Боррель исключил возможность переговоров по Украине в настоящий момент
Губернатор Брянской области заявил о пресечении атаки БПЛА
Фигуристка Горбачева примет участие в контрольных прокатах сборной России
Как страны делили арктическое дно: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Реал» — «Ливерпуль»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Наполи» — «Айнтрахт»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Ман Сити» — «Лейпциг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Порту» — «Интер»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Милан»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Челси» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Бенфика» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Интер» — «Порту»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Наполи»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Челси»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Брюгге» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Милан» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «ПСЖ»: видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Севилья»: видеообзор матча
«Милан» — «Зальцбург»: видеообзор матча
«Маккаби» — «Бенфика»: видеообзор матча
«Челси» — «Динамо» Загреб: видеообзор матча
«Копенгаген» — «Боруссия» Д: видеообзор матча
«Шахтер» — «Лейпциг»: видеообзор матча
«Реал» — «Селтик»: видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Наполи»: видеообзор матча
«Бавария» — «Интер»: видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов: жеребьевка группового турнира 2023 / 2024
Керк оставил без Лиги чемпионов Понсе и Цубера, ПСВ отомстил «Рейнджерс»
Стали известны все участники группового турнира Лиги чемпионов
Лига чемпионов: «Галатасарай» вышел в группу, ПСВ разгромил «Рейнджерс». Расписание и результаты матчей отбора
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Стали известны все участники группового турнира Лиги чемпионов