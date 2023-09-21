Осимхен: «Странно заканчивать игру, не забив»

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен прокомментировал победу над «Брагой» (2:1) в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Странно заканчивать игру, не забив. Я нападающий, а нападающие живут ради голов, но это не то, что меня слишком беспокоит, потому что это уже случилось , и я готов к этому. Вы помогаете команде не только забивая голы, и я всегда готов помочь другими способами», — цитирует пресс-служба УЕФА Осимхена.

«Наполи» с 3 очками вышел на первое место в группе С. «Брага» идет на третьей строчке.