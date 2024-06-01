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Сегодня, 22:20

Остановившие финал Лиги чемпионов фанаты выбежали на поле в майках с надписью «Mellstroy»

Три фаната выбежали на поле во время финала ЛЧ в футболках «Mellstroy»
Алина Савинова
Выбежавший на поле в финале Лиги чемпионов фанат в майке с надписью «Mellstroy».
Фото AFP
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Финал Лиги чемпионов между «Реалом» и «Боруссией» был прерван на 1-й минуте из-за выбежавших на поле фанатов.

Сначала на поле появился болельщик в темной футболке, который в центральном круге сделал селфи с полузащитником мадридской команды Джудом Беллингемом.

Пока работники стадиона пытались поймать его, выбежали еще два фаната в белых футболках. На всех троих были майки с надписью «Mellstroy».

Это никнейм белорусского стримера, который обещал около 30 миллионов рублей тому, кто появится на поле с его логотипом во время финала Лиги чемпионов.

Второй фанат, выбежавший на поле в начале матча между «Реалом» и «Боруссией».
Фото AFP

Матч проходит на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Реал
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