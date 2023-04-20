Оуэн — о ничьей «Интера» с «Бенфикой»: «Это была крутая игра»

Экс-нападающий сборной Англии Майкл Оуэн прокомментировал ничью «Интера» с «Бенфикой» (3:3) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Я был поражен некоторыми моментами сегодня вечером — было несколько отличных голов: командные, головой, индивидуальные. Это была крутая игра. Они могут обыграть «Милан» — это будет лотерея. Вполне вероятно, что «Интер» может выиграть Лигу чемпионов», — цитирует пресс-служба УЕФА Оуэна.

По сумме двух встреч миланская команда победила (5:3) и вышла в полуфинал Лиги чемпионов. Ее соперником будет «Милан».