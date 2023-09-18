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Лига чемпионов

Сегодня, 16:58

Озил назвал команду мечты Лиги чемпионов сезона-2023/24

Виктория Кравченко
Месут Озил.
Фото Global Look Press
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Бывший полузащитник «Реала» и «Арсенала» Месут Озил рассказал, как бы выглядела его команда мечты из предстоящего розыгрыша Лиги чемпионов.

Лучшая команда по версии Озила:

Вратарь: Мануэль Нойер («Бавария»).

Защитники: Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Серхио Рамос («Севилья»), Антонио Рюдигер («Реал»).

Полузащитники: Эдуардо Камавинга («Реал»), Родри («Манчестер Сити»), Иван Ракитич («Севилья»), Лерой Сане («Бавария»), Букайо Сака («Арсенал»).

Нападающие: Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).

Групповой этап Лиги чемпионов стартует матчами 19 и 20 сентября, а заключительные игры назначены на 12 и 13 декабря. Плей-офф начнется со стадии 1/8 финала в марте 2024 года. Финал Лиги чемпионов 2024 запланирован на 1 июня, решающий матч примет Лондон, стадион «Уэмбли».

«СЭ» на своем сайте будет вести трансляции матчей Лиги чемпионов с формальными событиями (составами, голами, наказаниями и заменами) и более подробно — в формате текстового онлайна.

Лига чемпионов УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры

Месут Озил
Лига чемпионов УЕФА
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