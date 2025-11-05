Видео
5 ноября, 18:15

«Пафос» — «Вильярреал»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

«Пафос» и «Вильярреал» встретятся в матче общего этапа Лиги чемпионов
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press

«Пафос» и «Вильярреал» встречаются в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА в среду, 5 ноября. Игра на стадионе «Альфамега» в Лимассоле (Кипр) начинается в 20.45 по московскому времени.

«Карабах» — «Челси», «Пафос» — «Вильярреал»: онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча на Кипре и других событий игрового вечера Лиги чемпионов. Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Пафос» — «Вильярреал» можно также в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире матч показывает онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт», трансляция доступна при наличии подписки на стриминговый сервис.

Лига чемпионов. Общий этап. 4-й тур.
05 ноября, 20:45. Alphamega Stadium (Лимассол)
Пафос
1:0
Вильярреал

В 3 турах общего этапа Лиги чемпионов «Пафос» набрал 2 очка, «Вильярреал» — 1.

В 3-м туре «Пафос» сыграл вничью с «Кайратом» (0:0), а «Вильярреал» уступил «Манчестер Сити» (0:2).

ФК Вильярреал
ФК Пафос
Дом Бастони ограбили во время матча Лиги чемпионов
Болельщик «Барселоны» арестован за поджог автобуса с фанатами в Брюгге
Фоден признан игроком недели в Лиге чемпионов
Российский защитник Сорокин стал одним из героев матча Лиги чемпионов «Интер» — «Кайрат»
Хватит обесценивать Холанна! Эрлин — потенциально величайший нападающий всех времен
Киву: «Интер» хотел иметь 12 очков после 4 туров в Лиге чемпионов, и мы добились этого»
