«Пафос» и «Вильярреал» встретятся в матче общего этапа Лиги чемпионов

«Пафос» и «Вильярреал» встречаются в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА в среду, 5 ноября. Игра на стадионе «Альфамега» в Лимассоле (Кипр) начинается в 20.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча на Кипре и других событий игрового вечера Лиги чемпионов. Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Пафос» — «Вильярреал» можно также в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире матч показывает онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт», трансляция доступна при наличии подписки на стриминговый сервис.

Лига чемпионов. Общий этап. 4-й тур.

05 ноября, 20:45. Alphamega Stadium (Лимассол)

В 3 турах общего этапа Лиги чемпионов «Пафос» набрал 2 очка, «Вильярреал» — 1.

В 3-м туре «Пафос» сыграл вничью с «Кайратом» (0:0), а «Вильярреал» уступил «Манчестер Сити» (0:2).