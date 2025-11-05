«Пафос» выиграл у «Вильярреала» и одержал свою первую победу в ЛЧ

5 ноября, 22:38
«Пафос» дома победил «Вильярреал» в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 1:0.
Единственный гол на 47-й минуте забил защитник хозяев Деррик Люккассен.
«Пафос» одержал первую в своей истории победу в Лиге чемпионов и поднялся на 19-е место в таблице общего этапа с 5 очками в 4 матчах. «Вильярреал» идет на 32-й строчке с 1 очком.
В следующем туре «Пафос» примет на своем поле «Монако», а «Вильярреал» сыграет на выезде с «Боруссией» Д.
