ПАОК подтвердил, что Оздоев не получил британскую визу: «Ждем разрешения ситуации сегодня»

В пресс-службе ПАОКа в комментарии «СЭ» отреагировали на информацию о том, что полузащитник греческого клуба Магомед Оздоев не получил визу для участия в матче Лиги Конференций против шотландской команды «Хартс».

«Да, Оздоеву действительно не выдали визу для игры в Шотландии. Сегодня ждем разрешения ситуации. Мы выслали документы в посольство в Белграде», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

Ранее греческое издание sport24.gr сообщило, что Магомед Оздоев не получил британскую визу для поездки в Шотландию на матч Лиги конференций против «Хартс».

В среду, 23 августа, ПАОК проведет тренировку. Матч состоится в четверг. Начало в 21.45 по московскому времени.