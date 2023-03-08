Паркер: «Это поражение от «Бенфики» нас осадило»

Главный тренер «Брюгге» Скотт Паркер прокомментировал поражение от «Бенфики» (1:5) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Это поражение нас осадило. Мы разочарованы результатом. «Бенфика» здорово реализовывала моменты. Ее игроки очень техничны. Жаль, что они заставили нас проглотить эту горькую пилюлю. Наша команда проделала невероятный путь до этой стадии. Это была сложная задача для меня, но игроки старались и хотели сделать все возможное, чтобы перевернуть ход противостояния. Постараюсь изменить ситуацию и создать команду, которая вновь начнет побеждать», — цитирует пресс-служба УЕФА Паркера.

Первый матч завершился победой лиссабонской команды со счетом 2:0, поэтому «Бенфика» вышла в четвертьфинал.