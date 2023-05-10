Павел Занозин поделился ожиданиями от матча между «Миланом» и «Интером» в Лиге чемпионов

Спортивный комментатор Павел Занозин поделился мыслями в преддверии первого полуфинального матча Лиги чемпионов между «Миланом» и «Наполи».

«Миланское дерби ждет нас в полуфинале Лиги чемпионов! Очень впечатляющая вывеска, хоть и, наверное, не такая интригующая, как 20 лет назад. В любом случае «Милан» и «Интер» вдохновлены тем, что дошли до такой стадии, и явно не намерены на ней останавливаться. Фаворитом этой встречи, скорее всего, является «Интер», который выглядит чуть сильнее «Милана» на данный момент. Мне кажется, что в первом матче не стоит ждать феерии, так как соперники будут осторожничать и, скорее всего, оставят всю интригу на ответную встречу. Именно поэтому лучше сыграть в «низ», — цитирует Занозина Vprognoze.ru.

Матч между «Миланом» и «Интером» пройдет 10 мая и начнется в 22.45 по московскому времени.

В другом полуфинале, который прошел 9 мая, «Реал» сыграл вничью с «Манчестер Сити» (1:1).