Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лига чемпионов. Новости
Плей-офф / Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

7 мая, 15:30

Педри раскритиковал работу судьи Марчиняка в ответном матче полуфинала ЛЧ против «Интера»

Сергей Ярошенко

Полузащитник «Барселоны» Педри прокомментировал работу судьи Шимона Марчиняка в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов с «Интером» (3:4 д.в.).

«Не первый случай, когда это происходит между «Барселоной» и этим судьей. УЕФА должен в этом разобраться. Есть вещи, которые я не понимаю, и их трудно объяснить. Все эпизоды 50 на 50 — в их пользу. В моменте с пенальти Ламина, который позже изменили на штрафной, он не дал Мхитаряну желтую карточку, которая стала бы второй», — цитирует футболиста Mundo Deportivo.

В финале Лиги чемпионов «Интер» сыграет с «ПСЖ» или «Арсеналом».

9

  • serkonol

    некоторые безмозглые пиарщики месси мне за такие комменты постоянно ставят минусы, а совсем отмороженные хамят и желают смерти.

    08.05.2025

  • avf1

    Присоединяюсь. Респект, Роман !

    07.05.2025

  • Бананоид

    Да вас испанских нытиков скоро вообще все судьи опускать будут...

    07.05.2025

  • Vladimir Buynov

    Какая вторая жёлтая у Мхитаряна?У него до этого момента не было никакой жёлтой.Фантазер Педри...

    07.05.2025

  • serkonol

    !!!

    07.05.2025

  • serkonol

    крайне редко можно прочитать адекватный коммент!!!

    07.05.2025

  • serkonol

    педри нужно сходить к окулисту (пеналь/штрафной на ямале) и пересмотреть ответный матч барсы с псж 2017-го года!

    07.05.2025

  • Роман Морковкин

    Безусловно, для Барсы было бы лучше, чтобы их всегда судили так, как это делал Чакыр, который смог отыграть 0-4 от ПСЖ. :hugging: Правда, Педри был тогда ещё совсем юным и, вероятно, ещё среднюю школу не закончил, но если сдецтва за Барселону, то помнить обязан. И, исходя из сказанного, прекрасно помнит, раз уж жалуется на то, что Марциняк якобы не в первый раз "обижает" Барсу своим беспристрастным и неангажированным судейством (как он посмел?). Если что, никто иной, как Марциняк, судил следующий за 6-1 над ПСЖ матч Барсы в том самом розыгрыше ЛЧ 16/17, когда Юве приложил каталонцев 3-0 и всем стало окончательно ясно, что ту "Меську и ко" в финал не втащить даже с "легкопонимаемым и объяснямым" судейством Чакыра.

    07.05.2025

  • shpasic

    надо было Эверебе назначить

    07.05.2025

    • Telegram Дзен Max
    Футбол
    Лига чемпионов УЕФА
    ФК Барселона
    ФК Интер (Интернационале)
    Педри (Барселона)
    Читайте также
    Вопрос Карпину: В чем сейчас смысл сборной России? И спортивный смысл вашей работы?
    Гешева назвала Трампа организатором коррупционного скандала на Украине
    Blue Origin остановила запуск ракеты к Марсу в последние секунды
    Российская теннисистка Потапова встречается с голландцем Грикспором
    США и Республика Корея будут сотрудничать в процессе по обогащению урана
    Андрей Аршавин рассказал о самом ярком путешествии в 2025 году
    Популярное видео
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя