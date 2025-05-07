Педри раскритиковал работу судьи Марчиняка в ответном матче полуфинала ЛЧ против «Интера»

7 мая, 15:30
Полузащитник «Барселоны» Педри прокомментировал работу судьи Шимона Марчиняка в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов с «Интером» (3:4 д.в.).
«Не первый случай, когда это происходит между «Барселоной» и этим судьей. УЕФА должен в этом разобраться. Есть вещи, которые я не понимаю, и их трудно объяснить. Все эпизоды 50 на 50 — в их пользу. В моменте с пенальти Ламина, который позже изменили на штрафной, он не дал Мхитаряну желтую карточку, которая стала бы второй», — цитирует футболиста Mundo Deportivo.
В финале Лиги чемпионов «Интер» сыграет с «ПСЖ» или «Арсеналом».
serkonol
некоторые безмозглые пиарщики месси мне за такие комменты постоянно ставят минусы, а совсем отмороженные хамят и желают смерти.
08.05.2025
avf1
Присоединяюсь. Респект, Роман !
07.05.2025
Бананоид
Да вас испанских нытиков скоро вообще все судьи опускать будут...
07.05.2025
Vladimir Buynov
Какая вторая жёлтая у Мхитаряна?У него до этого момента не было никакой жёлтой.Фантазер Педри...
07.05.2025
serkonol
!!!
07.05.2025
serkonol
крайне редко можно прочитать адекватный коммент!!!
07.05.2025
serkonol
педри нужно сходить к окулисту (пеналь/штрафной на ямале) и пересмотреть ответный матч барсы с псж 2017-го года!
07.05.2025
Роман Морковкин
Безусловно, для Барсы было бы лучше, чтобы их всегда судили так, как это делал Чакыр, который смог отыграть 0-4 от ПСЖ. :hugging: Правда, Педри был тогда ещё совсем юным и, вероятно, ещё среднюю школу не закончил, но если сдецтва за Барселону, то помнить обязан. И, исходя из сказанного, прекрасно помнит, раз уж жалуется на то, что Марциняк якобы не в первый раз "обижает" Барсу своим беспристрастным и неангажированным судейством (как он посмел?). Если что, никто иной, как Марциняк, судил следующий за 6-1 над ПСЖ матч Барсы в том самом розыгрыше ЛЧ 16/17, когда Юве приложил каталонцев 3-0 и всем стало окончательно ясно, что ту "Меську и ко" в финал не втащить даже с "легкопонимаемым и объяснямым" судейством Чакыра.
07.05.2025
shpasic
надо было Эверебе назначить
07.05.2025