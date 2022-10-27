Педри считает, что «Барселона» пока недостаточно конкурентоспособна

Полузащитник «Барселоны» Педри после крупного поражения от «Баварии» (0:3) в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов отметил, что каталонцы пока недостаточно конкурентоспособны.

«У нас многое не получалось. Все это нам нужно улучшать. С такой самокритикой и будем двигаться вперед — в этом сезоне предстоит бороться за самые разные кубки. Учитывая показанную нами сегодня игру, очевидно, что мы еще недостаточно конкурентоспособны. Нам недостает многого: более хладнокровного обращения с мячом, выбора верного продолжения атаки; к тому же мы слишком часто теряем мяч, когда нас даже толком не прессингуют. Есть много всего, что нуждается в совершенствовании», — цитирует пресс-служба УЕФА Педри.

«Бавария» одержала пятую победу в группе подряд и уверенно занимает первое место с 15-ю очками. «Барселона» уже лишилась шансов выйти в плей-офф и с третьего места (4 очка) попадет в Лигу Европы.