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Сегодня, 05:07

Лейндерс: «Игра была сделана в первые 15 минут»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Зальцбурга» Пепейн Лейндерс прокомментировал поражение от «Байера» (0:5) в матче 5-го тура Лиги чемпионов.

«Игра была сделана в первые 15 минут. Мы так и не смогли вернуться. Карим Конате выбыл из-за подозрения на разрыв крестообразной связки — это огорчает. Я очень разочарован. Сегодня перед нами стояла непростая задача, мы знали об этом. Нам предстоит прибавлять во всех аспектах», — цитирует пресс-служба УЕФА Лейндерса.

«Байер» набрал 10 очков и поднялся на 5-ю строчку в турнирной таблице. «Зальцбург» остался на 30-м месте (3 очка).

Эрлин Холанн после ничьей с &laquo;Фейеноордом&raquo;. «Ман Сити» упустил перевес в три гола, «Спортинг» без Аморима разгромлен «Арсеналом», «Барса» — самая результативная в ЛЧ
Источник: Официальный сайт УЕФА
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Ред Булл Зальцбург

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