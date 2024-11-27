Лейндерс: «Игра была сделана в первые 15 минут»

Главный тренер «Зальцбурга» Пепейн Лейндерс прокомментировал поражение от «Байера» (0:5) в матче 5-го тура Лиги чемпионов.

«Игра была сделана в первые 15 минут. Мы так и не смогли вернуться. Карим Конате выбыл из-за подозрения на разрыв крестообразной связки — это огорчает. Я очень разочарован. Сегодня перед нами стояла непростая задача, мы знали об этом. Нам предстоит прибавлять во всех аспектах», — цитирует пресс-служба УЕФА Лейндерса.

«Байер» набрал 10 очков и поднялся на 5-ю строчку в турнирной таблице. «Зальцбург» остался на 30-м месте (3 очка).