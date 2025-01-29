Перед матчем Лиги чемпионов «Манчестер сити» — «Брюгге» вспыхнул пожар

За два часа до начала матча между «Манчестер Сити» и «Брюгге» около стадиона «Этихад» произошел пожар, сообщает Dailymail.

Загорелся один из фургунов с едой, пожар локализовали, обошлось без потсрадавших.

Матч между «Манчестер Сити» и «Брюгге» пройдет в 8-м туре общего этапа Лиги чемпионов в среду, 29 января. Игра пройдет на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия) и начнется в 23.00 по московскому времени.

В 7-м туре «Ман Сити» потерпел поражение от «ПСЖ» (2:4), а «Брюгге» сыграл вничью с «Ювентусом» (0:0).

В 7 матчах общего этапа «горожане» набрали 8 очков и занимают 25-е место, которое не позволяет попасть в плей-офф, у черно-синих 11 очков и 20-я строчка.