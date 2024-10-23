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Сегодня, 01:29

Перин: Штутгарт» хорошо справился с тем, что подчеркнул недостатки «Ювентуса»

Сергей Разин
корреспондент
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Вратарь «Ювентуса» Маттиа Перин подвел итоги матча общего этапа Лиги чемпионов против «Штутгарта» (0:1).

«Я не люблю говорить о своей личной игре, когда мы проигрываем. Я уверен, что это поражение поможет нам в будущем, потому что мы команда, состоящая из умных игроков, даже если мы очень молоды. Есть вещи, которые нам нужно улучшить, и «Штутгарт» хорошо справился с задачей, подчеркнув наши недостатки. Мы должны быть терпеливы и понимать, что не сработало, чтобы улучшить игру», — приводит слова Перина официальный сайт УЕФА.

Туринцы доигрывали встречу вдесятером после удаления Данило на 84-й минуте. Бразилец получил две желтые карточки за три минуты. Игрок «Штутгарта» Энцо Мийо не реализовал пенальти на 86-й минуте. Победу «швабам» принес гол Эль-Билала Туре на 90+3-й минуте.

«Ювентус» набрал 6 очков в трех матчах турнира и расположился на 11-м месте в общей таблице, «Штутгарт» с 4 очками — на 16-й строчке.

Маттиа Перин
Лига чемпионов УЕФА
ФК Штутгарт
ФК Ювентус

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