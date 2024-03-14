Бос: «Вылет из Лиги чемпионов всегда очень болезненный»

Главный тренер ПСВ Петер Бос прокомментировал поражение от дортмундской «Боруссии» (0:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы плохо начали матч. Спустя 30 минут наконец-то взяли игру в свои руки, но, к сожалению, из-за давления ничего не забили. Мы доминировали в этом матче, но финальный пас не удавался. Возможно, нам немного не везло. Очень больно, что мы сегодня здесь проиграли. Вылет из Лиги чемпионов всегда очень болезненный», — цитирует пресс-служба УЕФА Боса.

Дортмундская команда одержала победу по сумме двух матчей и вышла в 1/4 финала, жеребьевка которой состоится в пятницу, 15 марта.