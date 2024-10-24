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Сегодня, 03:01

Гулачи назвал причины поражения «Лейпцига» от «Ливерпуля»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Вратарь «Лейпцига» Петер Гулачи прокомментировал поражение от «Ливерпуля» (0:1) в матче 3-го тура основного турнира Лиги чемпионов.

«Мы играли против очень сильных соперников. Начали хорошо, но затем потеряли контроль, стали допускать необязательные потери. Это очень рискованно против такой команды, как «Ливерпуль». Эта команда очень опасна на контратаках», — цитирует пресс-служба УЕФА Гулачи.

«Ливерпуль» с 9 очками занимает 2-е место в турнирной таблице. «Лейпциг» с тремя поражениями на 31-й строчке.

Игрок &laquo;Манчестер Сити&raquo; Эрлинг Холлан забивает гол в&nbsp;ворота &laquo;Спарты&raquo;. 23&nbsp;октября 2024. Космический гол Холанна, «Ливерпуль» бьет рекорды, «Лилль» — кошмар испанских грандов
Источник: Официальный сайт УЕФА
Петер Гулачи
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Лейпциг
ФК Ливерпуль

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