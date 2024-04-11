Пети раскритиковал игру вратаря «ПСЖ» Доннаруммы в матче с «Барселоной»

Бывший полузащитник сборной Франции Эммануэль Пети оценил игру голкипера «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммы в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (2:3).

«У «ПСЖ» в воротах стоит трехметровый голкипер с поднятыми вверх руками, который никогда не выходит и всегда прикован к своей линии», — приводит слова Пети RMC Sport.

Ответная встреча пройдет 16 апреля в Барселоне. Начало — в 16.00 мск.

В текущем сезоне 25-летний Доннарумма провел 36 матчей, в которых пропустил 32 мяча и 15 раз сыграл на ноль. Контракт итальянца с «ПСЖ» рассчитан до конца июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 40 миллионов евро.