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Лига чемпионов

Сегодня, 19:14

Пети раскритиковал игру вратаря «ПСЖ» Доннаруммы в матче с «Барселоной»

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Бывший полузащитник сборной Франции Эммануэль Пети оценил игру голкипера «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммы в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (2:3).

«У «ПСЖ» в воротах стоит трехметровый голкипер с поднятыми вверх руками, который никогда не выходит и всегда прикован к своей линии», — приводит слова Пети RMC Sport.

Ответная встреча пройдет 16 апреля в Барселоне. Начало — в 16.00 мск.

В текущем сезоне 25-летний Доннарумма провел 36 матчей, в которых пропустил 32 мяча и 15 раз сыграл на ноль. Контракт итальянца с «ПСЖ» рассчитан до конца июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 40 миллионов евро.

Источник: RMC Sport
Джанлуиджи Доннарумма
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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