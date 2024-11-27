Зелиньски — после победы «Интера» в матче с «Лейпцигом»: «Лидировать в таблице — это замечательно!»

Полузащитник «Интера» Петр Зельньски поделился эмоциями после победы команды в матче 5-го тура Лиги чемпионов с «Лейпцигом» (1:0).

«Конечно, приятно побеждать в Лиге чемпионов. По ходу матча мы потратили много энергии, поэтому в концовке пришлось пострадать. Лидировать в таблице — это замечательно! Команда счастлива, но мы помним, что впереди еще три игры за выход в восьмерку лучших», — цитирует Зелиньски пресс-служба УЕФА.

30-летний хавбек был признан лучшим игроком матча «Интер» — «Лейпциг». В текущем сезоне Зелиньски забил 2 гола в 14 встречах за миланскую команду во всех турнирах.

«Интер» набрал 13 очков и лидирует в турнирной таблице Лиги чемпионов.