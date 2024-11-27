Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лига чемпионов. Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 05:36

Зелиньски — после победы «Интера» в матче с «Лейпцигом»: «Лидировать в таблице — это замечательно!»

Даниил Аршавский
Telegram Дзен

Полузащитник «Интера» Петр Зельньски поделился эмоциями после победы команды в матче 5-го тура Лиги чемпионов с «Лейпцигом» (1:0).

«Конечно, приятно побеждать в Лиге чемпионов. По ходу матча мы потратили много энергии, поэтому в концовке пришлось пострадать. Лидировать в таблице — это замечательно! Команда счастлива, но мы помним, что впереди еще три игры за выход в восьмерку лучших», — цитирует Зелиньски пресс-служба УЕФА.

30-летний хавбек был признан лучшим игроком матча «Интер» — «Лейпциг». В текущем сезоне Зелиньски забил 2 гола в 14 встречах за миланскую команду во всех турнирах.

«Интер» набрал 13 очков и лидирует в турнирной таблице Лиги чемпионов.

Источник: UEFA
Петр Зелиньски
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Интер (Интернационале)
ФК Лейпциг

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Елена Вяльбе назвала Елену Исинбаеву предателем Родины
Пресс-секретарь Пентагона подтвердил разрешение ВСУ на удары ATACMS
Под Красноярском задержан подозреваемый в гибели девушки в загоне со свиньями
Владельцев собак оштрафуют за неправильный выгул. Что нужно знать
«Зенит» больше не боятся. Что происходит с командой Семака
Травмировавший Овечкина игрок получает жуткие угрозы расправы
Сегодня
Вчера
Неделя