Пиоли: «Милан» должен показать, что поражение в Лондоне было эпизодом, а не закономерностью»

Сегодня, 06:15
Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов против «Челси».
«Мы должны показать, что поражение в Лондоне было эпизодом, а не закономерностью. Мы очень разочарованы своей игрой на «Стэмфорд Бридж». Надо извлечь уроки из своих ошибок и допускать их меньше. «Милан» не может жить в сомнениях и колебаниях, игроки на поле должны показывать футбол соответствующего уровня. Нам нечего бояться. Нас ждет очередной матч, и мы должны постараться сыграть на своем уровне», — приводит слова Пиоли официальный сайт УЕФА.
Матч «Милан» — «Челси» пройдет 11 октября и начнется в 22.00 мск.
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