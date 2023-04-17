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Сегодня, 18:46

Пиоли — о матче с «Наполи»: «Мы очень мотивированы, будет игра высочайшего уровня»

Мария Гусева
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Наполи».

«Мы очень сконцентрированы, очень мотивированы и чрезвычайно решительны, мы знаем, что будет совершенно другая атмосфера по сравнению с прошлым матчем , но это дает нам мотивацию и заряжает, — цитирует Milannews Пиоли. — Это будет матч высочайшего уровня. Мы должны верить в себя, но не из-за результата первой игры, а потому что мы знаем наши возможности. У нас есть небольшое преимущество, но «Наполи» в этом году в Лиге чемпионов забивает в среднем по три гола за матч».

Первая игра завершилась победой «Милана» со счетом 1:0. Ответный матч состоится 18 апреля в Неаполе и начнется в 22.00 по московскому времени.

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ФК Наполи
Стефано Пиоли
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