Пиоли: «Стиснули зубы и терпели, но заслужили победу над «Наполи»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал ничью с «Наполи» (1:1) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Мы очень хорошо помним матч с «Риу Аве» в квалификации Лиги Европы в 2020 году. Мы проделали большой путь. Нас считали аутсайдерами в противостоянии с «Наполи», но я тренирую команду с большим сердцем. Мы стиснули зубы и терпели, но заслужили эту победу», — цитирует пресс-служба УЕФА Пиоли.

Миланская команда вышла в полуфинал, так как в первой встрече выиграла со счетом 1:0. Следующим соперником «россонери» станет победитель пары «Бенфика» — «Интер».