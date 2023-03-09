Пиоли: «Милан» ни разу не сдался и заслужил победу»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал ничью с «Тоттенхэмом» (0:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Знали, что будет тяжело, но справились. Я просил ребят показать характер. Мы ни разу не сдались и заслужили победу. Теперь нужно двигаться вперед шаг за шагом. Не стоит забегать далеко вперед. Мы вышли в четвертьфинал. Посмотрим, как пройдет жеребьевка», — цитирует пресс-служба УЕФА Пиоли.

В первом матче итальянская команда победила со счетом 1:0, поэтому вышла в 1/4 финала.