Пиоли назвал очень важной победу над загребским «Динамо»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал победу над загребским «Динамо» (4:0) в матче 5-го тура Лиги чемпионов.

«Это очень важная победа. Нам нужно было показать наш рост, что мы стали лучше, по сравнению с прошлым сезоном, что мы прогрессируем. Нам нужно сделать все возможное, чтобы выиграть последнюю игру и пройти квалификацию. У нас отличная команда», — цитирует пресс-служба УЕФА Пиоли.

После пяти туров «Милан» занимает 2-е место в турнирной таблице группы Е, набрав 7 очков. «Динамо» располагается на последнем месте — 4 очка.