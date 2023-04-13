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Лига чемпионов

Сегодня, 01:58

Пиоли: «Ответная встреча с «Наполи» будет такой же яркой»

Евгений Козинов
Корреспондент
Стефано Пиоли.
Фото Global Look Press
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал победу над «Наполи» (1:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Я уже думаю об ответном матче. Это непростое противостояние для обеих команд. Ответная встреча будет такой же яркой. Мы провели хороший матч. Могли забить еще один мяч. Эта победа дает нам шанс на выход в следующий раунд», — цитирует пресс-служба УЕФА Пиоли.

Ответный матч пройдет в Неаполе через неделю, 18 апреля. Начало встречи — 22.00 по московскому времени.

12&nbsp;апреля. &laquo;Милан&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Наполи&raquo;&nbsp;&mdash; 1:0. Хвича Кварацхелия и&nbsp;Браим Диас. Лучшая команда Италии? «Милан» обыграл «Наполи» дважды за десять дней
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2037771--milan-vs-napoli/
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Милан
Стефано Пиоли
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