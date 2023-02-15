Пиоли: «Подготовиться к матчу с «Тоттенхэмом» тактически было не так уж трудно»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» (1:0) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Я определенно доволен игрой, но это только первый матч, и следующий поединок, безусловно, будет сложнее. Подготовиться к этому матчу тактически было не так уж трудно. Рад, как сыграли мои ребята. Мы могли забить второй мяч — у нас были хорошие моменты», — цитирует пресс-служба УЕФА Пиоли.

Ответная игра пройдет через две недели в Лондоне — 8 марта. Начало — в 23.00 по московскому времени.