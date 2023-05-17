Пиоли: «Игроки «Милана» всех себя отдали на поле. «Интер» победу заслужил»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал поражение от «Интера» (0:1) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Игроки всех себя отдали на поле в обеих встречах. «Интер» победу заслужил, и мы с этим поздравляем. Если вы посмотрите на тот факт, что мы были самой молодой командой, выигравшей чемпионат в прошлом году, путь этой команды нельзя оценивать негативно. У нас была отличная кампания в Лиге чемпионов в этом сезоне, но это нормально — быть разочарованным после поражения от «Интера» в полуфинале. У нас была надежда на выход в финал. Оттого, что в финал не вышли, я, конечно, разочарован. Мы многому научились в нынешнем сезоне», — цитирует пресс-служба УЕФА Пиоли.

Соперник «Интера» по финалу определится в противостоянии «Манчестер Сити» — «Реал». Первый матч завершился ничьей — 1:1.