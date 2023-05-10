Пиоли рассказал, сыграет ли Леау против «Интера»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли рассчитывает, что нападающий Рафаэл Леау сыграет против «Интера» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

Португалец получил травму в матче 34-го тура серии А против «Лацио» (2:0). Его заменили на 11-й минуте.

Рафаэл Леау попробует разбегаться. Если будет чувствовать себя хорошо, сможет выйти в стартовом составе. Если нет, то его не будет даже на скамейке. Понятно, что мы не можем рисковать. Сегодня он проделал запланированную работу, посмотрим, что будет завтра.

Матч «Милан» — «Интер» состоится в среду, 10 мая. Начало — в 22.00 по московскому времени.