Пиоли: «Мало кто мог представить, что «Милан» зайдет так далеко в Лиге чемпионов. Мы хотим в финал»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли заявил, что все еще верит в выход своей команды в финал Лиги чемпионов.

В первом матче полуфинала россонери уступили «Интеру» со счетом 0:2.

«Нам нужно действовать сбалансированно, компактно. Мы понимаем, насколько важным будет первый гол, и неважно, на какой минуте он забит. Мы начали говорить об ответном матче с «Интером» еще в воскресенье утром. У нас есть лишь один шанс, и мы обязаны подойти к игре с исключительно правильным настроем.

Какое настроение у игроков? Настроение команды, которая знает, что у нее еще есть возможность победить. Все сфокусированы и попытаются перевернуть ситуацию, в которой все ставки не в нашу пользу. Мало кто мог представить, что «Милан» зайдет так далеко в Лиге чемпионов, но теперь мы хотим попасть в финал. Первый матч полуфинала получился не таким, каким бы хотелось его видеть, но есть еще одна игра», — приводит официальный сайт УЕФА слова Пиоли.

Ответный матч «Интер» — «Милан» состоится сегодня, 16 мая, и начнется в 22.00 (мск).