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Судейство

Сегодня, 16:33

Польских судей, укравших пьяными дорожный знак, отстранили на три месяца

Сергей Разин
корреспондент
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Польский футбольный союз (PZPN) отстранил от работы арбитров Бартоша Франковского и Томаша Мусяла, которые были задержаны с украденным дорожным знаком, сообщается на официальном сайте PZPN.

На Франковского и Мусяла наложено отстранение от судейства соревнований под эгидой PZPN на 90 дней.

Томаш Мусял и&nbsp;Бартош Франковски. Пьяные судьи матча Лиги чемпионов украли дорожный знак! Их поместили в вытрезвитель, задержали и отстранили от работы

Судьи должны были работать на матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между киевским «Динамо» и «Рейнджерсом». В ночь на 6 августа Франковский, Мусял и еще один мужчина были задержаны с украденным дорожным знаком. В крови нарушителей было обнаружено повышенное содержание алкоголя.

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