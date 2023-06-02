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Лига чемпионов

Сегодня, 10:19

Польский арбитр высказался об отношении к ультраправой идеологии

Сергей Разин
корреспондент
Шимон Марциняк.
Фото Global Look Press
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Польский арбитр Шимон Марциняк прокомментировал информацию о том, что он имеет отношение к идеологии расизма, антисемитизма и нетерпимости.

«Будучи много лет международным футбольным судьей, я всегда ставлю честную игру и уважение к другому человеку на первое место и хочу передать эти высшие ценности другим. Я всегда дистанцируюсь от проявлений расизма, антисемитизма и нетерпимости, что демонстрирую на матчах, на которых сужу. Я всегда говорю: «Стоп ненависти». Буду пропагандировать, что самое главное — быть хорошим человеком», — приводит слова Марциняка РИА «Новости» со ссылкой на заявление арбитра.

Ранее сообщалось, что УЕФА может отстранить Марциняка от работы на финале Лиги чемпионов за участие в мероприятии ультраправого движения.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230602/martsinyak-1875696587.html
Лига чемпионов УЕФА
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