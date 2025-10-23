Полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес признан лучшим футболистом 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов, сообщает сайт УЕФА.

Испанец сделал хет-трик в матче против «Олимпиакоса» (6:1).

Помимо Лопеса на награду претендовали нападающий ПСВ Деннис Ман, полузащитник «Боруссии» Д Феликс Нмеча и форвард «Атлетика» Горка Гурусета. Ман сделал дубль в матче с «Наполи» (6:2), Нмеча дважды забил в игре с «Копенгагеном» (4:2), а у Гурусеты два гола в матче с «Карабахом» (3:1).

4-й тур общего этапа Лиги чемпионов пройдет 4-5 ноября.