Полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

23 октября, 17:30
Полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес признан лучшим футболистом 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов, сообщает сайт УЕФА.
Испанец сделал хет-трик в матче против «Олимпиакоса» (6:1).
Помимо Лопеса на награду претендовали нападающий ПСВ Деннис Ман, полузащитник «Боруссии» Д Феликс Нмеча и форвард «Атлетика» Горка Гурусета. Ман сделал дубль в матче с «Наполи» (6:2), Нмеча дважды забил в игре с «Копенгагеном» (4:2), а у Гурусеты два гола в матче с «Карабахом» (3:1).
4-й тур общего этапа Лиги чемпионов пройдет 4-5 ноября.
Dimka Tk
позорная игра в которой судьишка убил греков
24.10.2025
Иньес Андреста
Браво, Фермин! Будь готов к классико!
23.10.2025
хурма(сельдерей)
кем признан уефой?
23.10.2025