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Лига чемпионов

Сегодня, 19:02

Киммих — о «Манчестер Сити»: «Буду рад играть против Гвардиолы»

Руслан Минаев
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Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих считает, что мюнхенцы и «Манчестер Сити» являются самой сложной парой среди всех четвертьфиналистов Лиги чемпионов в этом сезоне.

«Однако мы уверены в себе, и лично я рад играть против Пепа Гвардиолы после столь долгого времени», — цитирует Киммиха Marca.

Первые матчи 1/4 финала пройдут 11 и 12 апреля, ответные — 18 и 19 апреля.

Полуфиналы пройдут 9 и 10 мая, ответные встречи будут сыграны 16 и 17 мая.

Финал пройдет 10 июня в Стамбуле. Хозяином решающего матча станет команда из полуфинала с участием «Реала» или «Челси» и «Ман Сити» или «Баварии».

Джошуа Киммих
Хосеп Гвардиола
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК Манчестер Сити
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