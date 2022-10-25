Полузащитник «Челси» Галлахер: «Горжусь своим дебютом»

Полузащитник «Челси» Конор Галлахер поделился эмоциями от победы над «Зальцбургом» (2:1) в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Галлахер впервые вышел в стартовом составе.

«Горжусь своим дебютом. Это был особенный момент для меня. Хотел помочь команде победить — это самое главное. Надеюсь, я не остановлюсь на достигнутом. Мы решаем задачи постепенно, от матча к матчу. Каждая игра важна, у нас их много в календаре. Каждый игрок должен быть готов. И каждый выполняет свою задачу на поле. Надеюсь, мы продолжим показывать хорошую игру», — цитирует пресс-служба УЕФА Галлахера.

Контракт 22-летнего англичанина с «синими» рассчитан до 2025 года. Прошлый сезон полузащитник провел на правах аренды за «Кристал Пэлас».

«Челси» набрал 10 очков и обеспечил себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.